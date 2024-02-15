"У меня нет накоплений за рубежом": президент Кыргызстана рассказал, каким имуществом владеет
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на странице в Facebook рассказал о своем опыте легализации имеющегося имущества и обратился к обеспеченным гражданам своей страны, передает NUR.KZ.
Как отметил в своем обращении Садыр Жапаров, в прошлом году в Кыргызстане был принят закон о легализации доходов. И действовать он будет до 1 июля.
"Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики", - отметил он.
По мнению президента Жапарова, многие обеспеченные граждане страны оформляли свое имущество на чужие имена, а также "все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках".
"Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост. До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств порождали много вопросов.
Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество", - добавил Жапаров.
Президент Кыргызстана решил на собственном примере показать, как работает легализация имущества в стране.
"В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришел народным избранником из бизнес-среды. Здание (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии "Ата-Журт". Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.
В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество.
Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - перечислил свое имущество Жапаров.
Он также обратился к обеспеченным гражданам Кыргызстана, чтобы те, воспользовавшись законом, зарегистрировали и легализовали свою собственность. Он также призвал бизнесменов переводить все деньги, хранящиеся в иностранных банках, в кыргызские банки.
"На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала. Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.
Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов", - подытожил президент Жапаров.
Как сообщается на сайте 24.kg, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" в июне 2023 года.
Между тем, как сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Кыргызстана, закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц":
- Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с легализацией активов физлиц, в том числе без уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по соцстрахованию и иных обязательных платежей, освобождением от уголовной ответственности в виде предоставления госгарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- Целью настоящего Закона является привлечение имущества и доходов физлиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику Кыргызской Республики; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим Законом.
- Настоящий Закон не регулирует правоотношения, связанные с легализацией активов, которые получены и извлечены в результате совершения преступлений или правонарушений на территории иностранного государства и признаны таковыми на основании судебных решений.
Отмечается также, что действие настоящего Закона распространяется на объекты декларирования (активы), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года. И не распространяется на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061227-u-menya-net-nakopleniy-za-rubezhom-prezident-kyrgyzstana-rasskazal-kakim-imuschestvom-vladeet/