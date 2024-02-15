"У меня нет накоплений за рубежом": президент Кыргызстана рассказал, каким имуществом владеет

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на странице в рассказал о своем опыте легализации имеющегося имущества и обратился к обеспеченным гражданам своей страны, передает NUR.KZ.

Как отметил в своем обращении Садыр Жапаров, в прошлом году в Кыргызстане был принят закон о легализации доходов. И действовать он будет до 1 июля.

"Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики", - отметил он.

По мнению президента Жапарова, многие обеспеченные граждане страны оформляли свое имущество на чужие имена, а также "все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках".

"Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост. До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств порождали много вопросов.

Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество", - добавил Жапаров.

Президент Кыргызстана решил на собственном примере показать, как работает легализация имущества в стране.

Бизнес-центр. Фото: facebook.com/japarov.sadyr

"В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришел народным избранником из бизнес-среды. Здание (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии "Ата-Журт". Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.

В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество.

Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - перечислил свое имущество Жапаров.

Бизнес-центр. Фото: facebook.com/japarov.sadyr

Он также обратился к обеспеченным гражданам Кыргызстана, чтобы те, воспользовавшись законом, зарегистрировали и легализовали свою собственность. Он также призвал бизнесменов переводить все деньги, хранящиеся в иностранных банках, в кыргызские банки.

"На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала. Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.

Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов", - подытожил президент Жапаров.

Как сообщается на сайте 24.kg, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" в июне 2023 года.

Между тем, как сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Кыргызстана, закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц":

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с легализацией активов физлиц, в том числе без уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по соцстрахованию и иных обязательных платежей, освобождением от уголовной ответственности в виде предоставления госгарантии в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Целью настоящего Закона является привлечение имущества и доходов физлиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами Кыргызской Республики, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику Кыргызской Республики; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызской Республики за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим Законом. Настоящий Закон не регулирует правоотношения, связанные с легализацией активов, которые получены и извлечены в результате совершения преступлений или правонарушений на территории иностранного государства и признаны таковыми на основании судебных решений.

Отмечается также, что действие настоящего Закона распространяется на объекты декларирования (активы), имеющиеся по состоянию на 1 января 2023 года. И не распространяется на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни.