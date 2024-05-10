Жапаров высказался о "тайном вывозе кыргызского золота"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал видео, в котором утверждается о тайном вывозе золота из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на информагентство "Кабар".

Корреспондент информагентства в разговоре с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил, что некий гражданин опубликовал в соцсетях видео под названием "Кыргызское золото тайно вывозят за границу". Также этот человек открыто заявил, что старший брат главы республики Сабыр Жапаров причастен к этому.

"Я усмехнулся, увидев это видео. Разве могут люди, ворующие золото и вывозящие его за границу, сами снимать такие видеоролики и распространять их в соцсетях? Сегодня в нашей стране не то, что тонну, даже грамм золота с государственных золотых приисков невозможно украсть.

На всех золоторудных месторождениях, относящихся к правительству, и аффинажном заводе в Кара-Балте мы установили видеокамеры, все вещание идет онлайн (цифровизировано). Видео снимается круглосуточно, записывается на компьютер. Тысячи экспертов следят по камерам в режиме реального времени. Никому даже присниться не может кража и грамма золота. Все это прекрасно знают.

Даже если кто-то случайно найдет способ украсть килограмм золота из госучреждений и будет пойман, кто бы это ни был, мы обязательно заставим его вернуть государству стократно", - ответил на это Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана призвал не доверять поддельным видео.

Кроме того, он прокомментировал фото со своим братом, держащим слиток золота.

"В 2021 году, сразу после того, как "Кумтор" стал собственностью государства, организация LBMA, которая занимается продажей иностранного, а точнее международного золота, запретила экспорт нашего золота.

В то время к нам приезжали люди со всего мира и предлагали купить у нас золото, просили отдать его по низкой цене. Ко мне, и в правительство тоже многие обращались. Словом, желающих купить оказалось очень много. В это время моему брату Сабыру Жапарову позвонили бизнесмены, работающие с турецким золотом, и показали свой завод. Они тоже предложили продать им по низкой цене. Эта фотография была сделана там. Если бы у него были корыстные цели, то он бы не стал фотографироваться с золотом", - объяснил лидер КР.

Напомним, в феврале Жапаров, комментируя закон о легализации доходов, принятый в Кыргызстане, заявил, что зарегистрировал свое имущество, как того требует закон. А также обратился к обеспеченным гражданам страны.

"Стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - рассказал Жапаров.

Недавно членам кабинета министров Кыргызстана запретили ходить по тоям. Кроме того, в республике был принят закон об "иноагентах".