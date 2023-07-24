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30 лет независимости Казахстана

"Одному наказание, тысячам урок": глава Кыргызстана об аресте своего племянника

Опубликовано:

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высказался об аресте своего племянника Улана Жапарова, которого заподозрили в коррупции. Комментарий он дал в интервью кыргызскому информагентству "Кабар".

Журналисты спросили Жапарова, что он думает по поводу ареста своего племянника.

Отмечалось, что Улан Жапаров заподозрен в причастности к коррупции. Недавно он был заключен под стражу.

"Сейчас времена другие. Отношение ко всем одинаковое. Если ты вовлечен в коррупцию, то будешь задержан независимо от того, кем являешься. Вдвойне уплатишь государству за нанесенный ущерб и после этого выйдешь. А не выплатишь – будешь дальше сидеть.

Если бы его не задержали просто потому, что он мой племянник, тогда и другие мои родственники будут вмешиваться. У кыргызов есть пословица: "Одному наказание, тысячам урок", – подчеркнул кыргызский президент.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Это сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова.

"Узнав об этом, президент потребовал принять законные меры в отношении подозреваемых", – говорил пресс-секретарь главы Кыргызстана.

Согласно Уголовному кодексу КР, коррупция – это умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставления ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающие угрозу интересам общества или государства.

Они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

То же деяние, совершенное в интересах организованной группы, преступного сообщества, или повлекшее тяжкий вред, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029846-odnomu-nakazanie-tysyacham-urok-sadyr-zhaparov-vyskazalsya-ob-areste-svoego-plemyannika/

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