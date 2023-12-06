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Президент Кыргызстана запретил дарить себе подарки на день рождения

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Мужчина поправляет костюм
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: Contributor/Getty Images

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров запретил чиновникам делать ему подарки на день рождения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер страны Эдиль Байсалов, сообщает 24.kg.

Выступая на пресс-конференции, вице-премьер страны Эдиль Байсалов отметил, что президент Кыргызстана празднует свой 55-й день рождения.

"Сегодня у президента Садыра Жапарова (ему исполнилось 55 лет. — Прим. 24.kg) юбилей, но он запретил подарки, человек исключительной скромности", - заявил он.

Байсалов также добавил, что президент страны "смог полностью изменить ситуацию в стране во всех отношениях", проводя преобразования "в исторических масштабах".

"Проводимые сегодня реформы изначально болезненные. Многим людям придется менять свое отношение, работать по-другому, экономике перестраиваться",- отметил Байсалов.

Отмечается, что президент Кыргызстана намерен и дальше продолжать реформы в стране.

Садыр Нургожаевич Жапаров - президент Кыргызстана. Родился в 1968 году в Киргизской ССР, с. Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Начинал работу в качестве рабочего в колхозе "Санташ". В разные годы руководил крестьянскими хозяйствами и нефтяными компаниями.

В 2005 году избран депутатом Жогорку кенеша (парламента) республики III созыва по Тюпскому избирательному округу, Глава парламентской фракции "Келечек" ("Будущее") (2005-2007).

Был премьер-министр Кыргызстана в 2020-2021 годы. с 20 января 2021 года - президент Кыргызстана.

Мы писали о том, что в ночь с 5 на 6 октября 2020 года в Бишкеке вспыхнули массовые акции протеста – граждане были недовольны результатами выборов в парламент. Митингующие в том числе требовали освободить экс-президент страны Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министр страны Сапара Исакова, а также экс-депутатов Садыра Жапарова и Равшана Жээнбекова.

6 октября экс-депутата Садыра Жапарова предложили назначить президентом Кыргызстана. 10 октября Садыр Жапаров стал премьер-министром Кыргызстана.

20 октября Садыр Жапаров принял полномочия президента. Соответствующий указ был подписан 16 октября. А в январе 2021 года Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049425-prezident-kyrgyzstana-zapretil-darit-sebe-podarki-na-den-rozhdeniya/

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