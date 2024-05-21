Ядерные учения начали в России "в ответ на заявления и угрозы отдельных лиц"

В России объявлено начало военных учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ во вторник в Telegram сообщило, что в соответствии с поручением верховного главкома ВС РФ (коим является президент Владимир Путин) в Южном военном округе началось проведение первого этапа учения "с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", – пояснили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что проводимое учение направлено "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Напомним, в декабре 2022 года – года, когда начался открытый военный конфликт в Украине – Путин заявлял, что Россия "не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой".

В октябре 2023 года Владимир Путин напоминал, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия: первое – применение такого же оружия в отношении России, вторая – угроза существования российского государства. Он также подчеркивал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.

29 февраля 2024 года Путин во время оглашения послания парламенту назвал вбросом информацию о том, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе.

А в марте этого же года Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, однако намерения применять тактическое оружие в войне в Украине, с его слов, у него никогда не было. Вместе с этим президент РФ подчеркивал, что если США проведут ядерные испытания, "не исключено", что Россия сделает то же самое.

По данным Британской энциклопедии, тактическое (нестратегическое) ядерное оружие включает в себя малые ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для применения на поле боя или для нанесения ограниченного удара.

Тактическое ядерное оружие является менее мощным по сравнению со стратегическим. Оно предназначено для уничтожения целей противника, не вызывая при этом широкомасштабных разрушений.