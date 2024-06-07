Стало известно, примет ли Кыргызстан участие в саммите мира в Швейцарии

Зампред кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан воздержится от участия в саммите мира, инициированном Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Во время интервью журналист отметил, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.

У заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиля Байсалова спросили, почему Кыргызстан решил воздержаться от участия в глобальной конференции.

"Мы давно находимся в тесных контактах с украинской стороной. С самого начала глава нашего государства объявил, что мы будем придерживаться позиции, в рамках которой мы равноценно относимся как Украине, так и к России", - отметил Байсалов.

Он также заявил, что оба государства являются близкими для Кыргызстана, в котором проживают значительное количество этнических меньшинств.

"Мы активно болеем за прекращение этой безумной ситуации, когда Россия и Украина... В страшном сне не могло такое присниться.

Украинская сторона понимает наши причины, мы довели до них все наши доводы. Мы надеемся оставаться в этом процессе. Более того, мы активно предпринимаем эти усилия в рамках Союза тюркских государств. Но на данном момент, конечно, в той ситуации, когда еще (стороны - прим.) не дошли до стадии полноценных двусторонних переговоров, наше прямое участие не будет настолько ценным. Украина приняла нашу позиции", - сказал зампред кабмина Кыргызстана.

Как сообщает РБК-Украина, Швейцария и Украина пригласили на саммит мира 160 государств. В их число не вошла Россия. В данный момент 106 стран подтвердили свое участие.

Сообщается, что во время Глобального саммита мира участники обсудят формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее стала известна позиция правительства Китая о саммите мира. Официальный представитель китайского МИДа заявила, что Пекин выступает за проведение мирной конференции по украинскому конфликту, которую признают и Москва, и Киев.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал ряду центральноазиатским СМИ, в том числе и ряду казахстанских, было "весьма сомнительной затеей".

24 мая президент России Владимир Путин озвучил позицию РФ по поводу легитимности Зеленского на посту главы Украины - его полномочия завершились 20 мая.

При этом представитель ООН Стефан Дюжаррик официально заявил, что для Организации Объединенных Наций Владимир Зеленский остается главой государства Украина, несмотря на истечение срока полномочий.

Сам украинский лидер еще в 2023 году высказался против проведения очередных выборов президента в 2024 году, так как широкие празднования неприемлемы во время войны.