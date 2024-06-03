В МИД прокомментировали интервью Зеленского казахстанским СМИ

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге высказался об интервью президента Украины Владимира Зеленского некоторым казахстанским СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне, как представителю МИД Казахстана, не хотелось бы комментировать. Но без внимания это мы не можем оставить", - заявил Айбек Смадияров.

По его словам, украинская сторона инициировала этот проект самостоятельно и пригласила некоторые частные СМИ Казахстана.

"Вся эта затея с организацией интервью представляется нам весьма сомнительной. Материал получился скорее эмоциональным, чем рациональным", - резюмировал он.

Как сообщает РБК-Украина, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский дал интервью центральноазиатским СМИ.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина признает государственность Палестины и сделает все возможное, чтобы война там закончилась.

21 мая представитель ООН Стефан Дюжаррик озвучил позицию организации по отмене выборов президента Украины, несмотря на истечение срока полномочий Зеленского.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", - заявил Дюжаррик.

Ранее Зеленский высказался против проведения президентских выборов в 2024 году.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", - отметил он.

В прошлом году Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, с его слов, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.