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Зеленский пригласил Си Цзиньпина на саммит: стал известен ответ Китая

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Chris McGrath/Getty Images

В Китае ответили на приглашение от президента Украины Владимира Зеленского китайскому председателю Си Цзиньпину приехать на саммит в Швейцарию, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным агентства, официальный представитель китайского МИДа Мао Нин ответила на приглашение от президента Украины Владимира Зеленского китайскому председателю Си Цзиньпину приехать на саммит в Швейцарию. По ее словам, Пекин выступает за проведение мирной конференции по украинскому конфликту, которую признают и Москва, и Киев.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив", — сказала она.

Отмечается, что швейцарский саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил позицию РФ по поводу легитимности Зеленского на посту главы Украины - его полномочия завершились 20 мая.

Также ранее сообщалось, что в ООН сделали заявление о завершении срока полномочий Зеленского - официальный представитель организации заявил, что для ООН Зеленский продолжает оставаться главой государства. Такой же позиции придерживаются и в Евросоюзе.

Отметим, Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107455-zelenskiy-priglasil-si-czinpina-na-sammit-stal-izvesten-otvet-kitaya/

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