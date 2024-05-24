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Путин заявил о завершении легитимности президента Украины

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский принял президентскую присягу 20 мая 2019 года. Фото: NurPhoto/Getty Images

Президент России Владимир Путин озвучил позицию РФ по поводу легитимности Зеленского на посту главы Украины - его полномочия завершились 20 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам Путина, Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась. Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины", — заявил Путин.

При этом ранее в ООН сделали заявление о завершении срока полномочий Зеленского - официальный представитель организации заявил, что для ООН Зеленский продолжает оставаться главой государства. Такой же позиции придерживаются и в Евросоюзе.

Отметим, Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность.

Согласно Конституции Украины, президент страны избирается сроком на пять лет, соответственно, выборы должны были пройти в марте этого года.

При этом, согласно действующему законодательству, в условиях военного положения - а оно действует в Украине с 2022 года - проведение выборов запрещено.

Еще в ноябре прошлого года Зеленский высказался против проведения президентских выборов в 2024 году.

"Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины", - отметил он.

К слову, в прошлом году Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй срок в случае окончания военных действий, однако, с его слов, если они продолжатся, то он намерен остаться на своем посту.

Добавим, ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно изменится в Украине с истечением срока полномочий Зеленского и как это может сказаться на ходе войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106693-putin-zayavil-o-zavershenii-legitimnosti-prezidenta-ukrainy/

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