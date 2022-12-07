Путин: Мы не собираемся размахивать ядерным оружием как бритвой

Владимир Путин. Фото: Contributor / Getty Images

Президент России Владимир Путин провел сегодня, 7 декабря, заседание российского Совета по правам человека. На мероприятии он заявил, что страна не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой, передает РИА Новости.

"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не собирается "размахивать ядерным оружием как бритвой".

"Мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор, и, надеюсь, это все понимают", — заключил президент России.

Ядерное оружие

На официальном сайте ООН говорится, что ядерное оружие - самое опасное оружие на планете.

Одна ядерная боеголовка способна уничтожить целый город, убить миллионы людей, поставить под угрозу природную среду и жизнь будущих поколений из-за своих долгосрочных катастрофических последствий.

Ядерное оружие использовалось в военных действиях лишь дважды - во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Сегодня в мире насчитывается около 13,4 тыс. единиц такого оружия, и проведено более двух тысяч ядерных испытаний.

На сайте Союза неравнодушных ученых США (The Union of Concerned Scientists) утверждается, что ядерным оружием обладают девять стран: США, Россия, Франция, Китай, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000595-putin-my-ne-sobiraemsya-razmahivat-yadernym-oruzhiem-kak-britvoy/