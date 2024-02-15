В Конгрессе объявили о "серьезной угрозе безопасности" США. Она может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой «серьезной угрозе национальной безопасности» США. По данным источников СМИ, эта угроза связана с Россией и потенциальным размещением ядерного оружия в космосе.

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу», — сказал Тернер, не предоставив никакой дополнительной информации.

При этом прямой и непосредственной угрозы для США — и их союзников — по словам самого же Тернера, пока нет.

Некоторые американские издания, ссылаясь на мнение анонимных официальных лиц, предположили, что Тернер, сторонник оказания срочной помощи Украине, поднял шум в том числе для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях на эту помощь.

Ранее в среду Майк Тернер направил конгрессменам письмо, в котором говорилось о некоем «дестабилизирующем иностранном военном потенциале», представляющем собой неотложную проблему.

В письме говорилось, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление с ней.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать суть угроз, но сообщил, что его удивило решение Тернера выступить с заявлением, поскольку он планировал встретиться с лидерами Конгресса в четверг.

«Я немного удивлен тем, что конгрессмен Тернер сделал публичное заявление сегодня, в преддверии запланированной встречи, на которой мы должны будем все вместе встретиться с нашими специалистами по разведке и обороне», — сказал Салливан на брифинге.

Что за угроза?

Американские телекомпании CNN и ABC и газета New York Times, а также агентство Reuters сообщили, ссылаясь на анонимных чиновников, что речь идет о подготовке к размещению ядерного оружия в космосе.

По словам собеседников газеты New York Times, новые разведданные касаются потенциального размещения в космосе противоспутникового ядерного оружия.

«Официальные лица говорят, что новые разведданные вполне серьезны, но эти новые средства все еще разрабатываются, и Россия пока их не развернула. Соответственно, они не представляют непосредственной угрозы Соединенным Штатам, Украине или европейским союзникам Америки», — пишет New York Times.

По словам собеседников газеты, эти разведданные были получены несколько дней назад, они совершенно секретны, и раскрыть их без компрометации источника невозможно.

Поэтому заявление Майка Тернера, по сведениям New York Times, разъярило Белый дом: оно грозит потерей ценных источников информации о России.

При этом Майк Тернер, будучи республиканцем, является союзником Белого дома в вопросе о военной помощи Украине. Собеседники New York Times предположили, что он поднял вокруг новых разведданных больше шума, чем предполагает их суть, чтобы напомнить коллегам по Палате представителей о российской угрозе и подтолкнуть их к принятию решения о многомиллиардном пакете военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.

США, Великобритания и СССР, правопреемницей которого объявила себя Россия, еще в 1967 году пообещали друг другу не размещать в космосе ядерное и другое оружие массового уничтожения, заключив соответствующий договор. В последующие годы к нему присоединились более 100 стран.

Кроме того, в 2019 году на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция о неразмещении в космосе вообще любого оружия, а российский МИД регулярно сообщает о заключении двусторонних договоров о неразмещении первыми оружия в космосе с такими странами, как, например, Уганда или Сьерра-Леоне.