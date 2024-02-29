О возможности использования ядерного оружия и уничтожении цивилизации заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил об угрозе конфликта с использованием ядерного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА новости.

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию.

"Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - заявил он.

Напомним, в середине февраля в Конгрессе США объявили о "серьезной угрозе безопасности", которая может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе.

Кроме того, в октябре 2023 года Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.

"В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ: "на встречном ударе" так называемый", – сказал он.

Вторая причина, по его словам, – это угроза существования российского государства.

"Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", – отметил Путин.

Он также подчеркивал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.

При этом в декабре 2022 года Путин заявлял, что Россия "не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой".