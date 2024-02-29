О возможности использования ядерного оружия и уничтожении цивилизации заявил Путин
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Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил об угрозе конфликта с использованием ядерного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА новости.
Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию.
"Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - заявил он.
Напомним, в середине февраля в Конгрессе США объявили о "серьезной угрозе безопасности", которая может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе.
Кроме того, в октябре 2023 года Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.
"В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ: "на встречном ударе" так называемый", – сказал он.
Вторая причина, по его словам, – это угроза существования российского государства.
"Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", – отметил Путин.
Он также подчеркивал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.
При этом в декабре 2022 года Путин заявлял, что Россия "не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063771-o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-yadernogo-oruzhiya-i-unichtozhenii-tsivilizatsii-zayavil-putin/