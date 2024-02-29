Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

О возможности использования ядерного оружия и уничтожении цивилизации заявил Путин

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил об угрозе конфликта с использованием ядерного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА новости.

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию.

"Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - заявил он.

Напомним, в середине февраля в Конгрессе США объявили о "серьезной угрозе безопасности", которая может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе.

Кроме того, в октябре 2023 года Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.

"В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ: "на встречном ударе" так называемый", – сказал он.

Вторая причина, по его словам, – это угроза существования российского государства.

"Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", – отметил Путин.

Он также подчеркивал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.

При этом в декабре 2022 года Путин заявлял, что Россия "не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063771-o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-yadernogo-oruzhiya-i-unichtozhenii-tsivilizatsii-zayavil-putin/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.