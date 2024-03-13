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Россия технически готова к ядерной войне, заявил Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: t.me/news_kremlin

Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне – он пояснил, в каком случае они могут провести соответствующие испытания, пишет NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В интервью ведущему Владимиру Киселеву президент России заявил, что его страна с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (ядерные ракеты – прим. РБК) у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – говорит Путин.

При этом он вновь заявил, что намерения применять тактическое оружие в войне в Украине "никогда не было". Российский президент напомнил, что, согласно их стратегии, ядерное оружие может быть применено лишь в случае, когда существует угроза "суверенитету и независимости РФ".

Кроме того, Путин заявил, что если США проведут ядерные испытания, "не исключено", что Россия сделает то же самое.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию. Перед этим, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию российский президент заявлял об угрозе конфликта с использованием данного оружия.

В декабре 2022 года Владимир Путин на заседании российского Совета по правам человека заявил, что страна не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой. При этом в октябре прошлого года он сказал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет, а также напомнил, что в военной доктрине государства существуют два повода для его применения.

Недавно в феврале в Конгрессе США объявили о "серьезной угрозе безопасности" – ее связали с Россией и ядерным оружием в космосе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067330-rossiya-tehnicheski-gotova-k-yadernoy-voyne-zayavil-putin/

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