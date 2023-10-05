Карабах, ядерное оружие и Россия в НАТО: Путин сделал ряд громких заявлений

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня сделал ряд громких заявлений, в том числе по ситуации в Нагорном Карабахе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание РИА Новости.

Президент России Владимир Путин сегодня принимает участие в пленарном заседании встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай". Во время мероприятия он сделал ряд громких заявлений.

Что Путин говорил про Нагорный Карабах?

Президент РФ прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армянский народ, русской поговоркой.

"Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", – заявил Путин.

Ведущий поправил российского президента: "Корова".

"Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то", – ответил на это Путин.

Ранее Euronews приводил комментарий председателя Евросовета Шарля Мишеля касательно антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Заявил он следующее.

"Не видеть этого нельзя: Россия предала армянский народ. Она выразила желание иметь в регионе военное присутствие, чтобы гарантировать соглашения о стабильности и безопасности. Но мы видели, что военная операция началась там без малейшей реакции со стороны России", – говорил Мишель.

Возвращаясь к Путину – российский президент также заявил, что РФ 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять территорий Нагорного Карабаха, а две – оставить за собой. Однако Ереван от этой идеи отказался.

Еще Путин высказался о деятельности российских миротворцев на территории Карабаха. По его словам, после 2020 года они имели права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня – никаких других прав, с его слов, у российской стороны не было. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев призывал РФ договариваться о статусе миротворцев в Нагорном Карабахе на двусторонней основе, а премьер-министр Армении Никол Пашинян, по словам Путина, тогда дал свое согласие.

Российский президент высказался и о статусе миротворцев его страны в Карабахе.

"Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана", – сказал он.

Кроме того, Путин напомнил, что Армения сама признала республику частью Азербайджана.

"В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля (Шарля) потом президента Франции Макрона и канцлера ФРГ господина Шольца собрались лидеры Армении и Азербайджана. И там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики", – рассказал он.

На мероприятии президент РФ также сообщил, что узнал о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана из прессы. Он подчеркнул, что Россию тогда отдельно не уведомляли.

Ядерное оружие

Путин напомнил, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.

"В российской военной доктрине существует две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ: "на встречном ударе" так называемый", – сказал он.

Вторая причина, по его словам, – это угроза существования российского государства.

"Если против России применяются даже обычные средства вооружения, но под угрозу ставится само существование России как государства", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.

"С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило – из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории – в ответ "на встречном ударе" в воздухе появляется такое количество… столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях", – заявил президент России.

Возвращаясь к теме доктрины – по мнению Путина, в понижении ядерного порога необходимости нет.

"Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять, я просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства", – сказал президент России на Валдайском форуме.

С его слов, никому в здравом уме не придет идея применить ядерное оружие против его страны.

Кроме того, он отметил, что Россия ратифицировала документ об испытаниях ЯО, а США – только подписали. Поэтому РФ может повести себя зеркально и отозвать договор.

Что еще сказал Путин?

Владимир Путин высказал предположение, почему Россия не в составе НАТО.

"Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение: "А может, нам и в НАТО вступить?". Но нет. НАТО такая страна не нужна. Спросите, а что еще-то, мы-то считали, что мы уже "свои". Извините, как в народе говорят, "буржуинские". Чего еще? Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, в самоуверенности", – сказал он.

Россия, по его словам, не навязывает себя Европе. Последняя, как выразился президент РФ, создает железный занавес себе в убыток.

"Во-первых, окно в Европу. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить все время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать – ну не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери? Это первое. Второе: Россия без всякого сомнения, цивилизационный код России так же, как и Европы, основан на христианстве. Это, безусловно, нас объединяет", – заявил Путин.

Также в ходе выступления российский президент упомянул Одессу, назвав ее "русским городом".

"Одесса – это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский", – сказал Путин.

Вместе с этим Путин заявил, что поставки российского газа продолжаются, в том числе и через территорию Украины. При этом российская сторона, как он отметил, платит деньги за транзит.

"Мы слышим, что мы агрессоры, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то они получают с удовольствием. Мы ведем себя открыто. Мы готовы к сотрудничеству. Не хотят – не надо", – заявил он.