Пакистан специальным бортом вывез 180 студентов из Кыргызстана

Власти Пакистана после беспорядков в Бишкеке вывезли 180 своих студентов спецрейсом из Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на местное СМИ PTVNews.

По данным пакистанского СМИ, 19 мая 2024 года в город Лахор прилетели 180 студентов, которых власти вывезли специальным рейсом из Бишкека.

Отмечается, что студентов в аэропорту встретил федеральный министр внутренних дел Пакистана.

Напомним, в ночь на 18 мая в Бишкеке прошел массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов.

На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись. Сообщалось, что иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек. В Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном.

Между тем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом, который произошел с пакистанскими студентами в Кыргызстане. Позже в МВД Кыргызстана назвали причины конфликта и озвучили хронологию событий.