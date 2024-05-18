Беспорядки в Бишкеке: стало известно число пострадавших

В результате беспорядков в Бишкеке, которые вспыхнули на фоне драки местных и иностранцев, за медпомощью обратились 29 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана.

"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. 17 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.

На утро 18 мая в Городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение", — отмечается в сообщении кыргызского ведомства на официальном сайте.

В Нацгоспиталь, по данным министерства, поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи они ушли на амбулаторное лечение 11 человек.

Отмечается, что министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев посетил сегодня отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят на операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бишкеке этой ночью прошел массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись. Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.