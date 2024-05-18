Беспорядки вспыхнули в Бишкеке после драки с иностранцами (видео)

В Бишкеке этой ночью прошел массовый митинг из-за массовой драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов, передает NUR.KZсо ссылкой на кыргызские СМИ.

Как сообщает издание 24.kg, несколько дней назад в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов. Несколько местных жителей были избиты.

Вчера вечером в городе из-за этого начался стихийный протест против иностранцев. На улице возле того хостела собрались более 100 парней, которые хотели отомстить приехавшим. К месту прибыли силовики.

Как пишет vesti.kg, собравшиеся перекрыли отрезок улицы Курманджан Датки, от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу, игнорируя призывы силовиков разойтись.

Число митингующих на улицах продолжало увеличиваться, возникла угроза беспорядков. Весь личный состав столичного ГУВД был поднят по тревоге.

Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Для встречи с митингующими прибыло руководство МВД и ГКНБ.

В милиции отметили, что через соцсети распространяли ложную информацию о пострадавших.

Представители ГКНБ и МВД несколько раз попытались провести переговоры с участниками митинга, но толпа не слушала их.

В одном из общежитий по улице Кийизбаевой начались мародерства. В центр столицы для усиления прибыли внутренние войска МВД и водометы.

С митингующими попробовал договориться активист и спортсмен Ринат Усупбаев.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись. По данным Службы скорой помощи, пострадавших на митинге нет.

Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовало около тысячи человек.

Глава КНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев причиной произошедшего назвал обеспокоенность граждан ростом мигрантов из таких стран, как Египет, Пакистан, Бангладеш, Индия. Он также поддержал требования собравшихся о депортации из страны иностранных нарушителей порядка. Но среди своих граждан были таковые, некоторые пришли на выяснение отношений с оружием.

Между тем, иностранцы, учувствовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Она записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.