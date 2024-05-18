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Беспорядки в Бишкеке: в КНБ Казахстана сделали заявление о ситуации на границе

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Протестующие и полицейские на улице в Бишкеке
Протестующие и полицейские на улице в Бишкеке минувшей ночью. Фото: 24.kg

В Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном, где минувшей ночи вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкек, не соответствует действительности", - говорится в Телеграм-канале КНБ Казахстана.

В пресс-службе КНБ добавили, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в Бишкеке.

Напомним, минувшей ночью в Бишкеке прошел массовый митинг после драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись.

Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовали более тысячи человек.

Между тем иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102852-besporyadki-v-bishkeke-v-knb-kazahstana-sdelali-zayavlenie-o-situacii-na-granice/

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