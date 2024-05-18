Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Беспорядки в Бишкеке: хронологию событий приведших к волнениям, озвучили в МВД

Опубликовано:

Полицейские разгоняют толпу
Протест в Бишкеке. Фото: 24.kg

Минувшей ночью в Бишкеке вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями. Хронологию событий и причины произошедшего озвучили в МВД Кыргызстана, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба кыргызского ведомства на официальном сайте, все началось в ночь на 13 мая 2024 года.

"Примерно в 02:00 возле пиццерии, расположенной в микрорайоне Восток-5, группа неизвестных лиц азиатской внешности встретила группу иностранных студентов, где начала приставать. Незнакомцы попросили сигареты и потом начали придираться по поводу курения. 

Один из них стал распускать руки, после чего иностранные граждане стали убегать. Студенты успели добежать до места своего проживания — хостела по улице А.Огонбаева. 

Группа неизвестных лиц, преследуя иностранных граждан, зашли за ними в хостел, где применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами", — говорится в сообщении МВД.

Четверо неизвестных, по данным местной полиции, бесчинствуя, стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. Когда они зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим. 

"Между ними завязалась драка, которая имело место во дворе хостела. В ходе драки трое из нападавших убежали, оставив одного из своих.

Проживающие в хостеле иностранные граждане вызвали скорую помощь, где по приезду отправили на машине скорой помощи в больницу одного из нападавших, который остался и получил телесные повреждения. 

По приезду в больницу он представился другим именем, по обстоятельствам происшествия пояснения не давал, с заявлением по факту получения телесных повреждений не обращался и, получив необходимую медицинскую помощь, скрылся в неизвестном направлении", — отмечается в сообщении.

По данным кыргызского МВД, хронология событий, все обстоятельства произошедшего — как группа неизвестных лиц преследовала группу иностранных граждан, как зашли в хостел, и как происходила драка с участием двух сторон — была зафиксирована на видеокамеры наружного наблюдения.

"По факту драки, имевшей место в хостеле, в УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан: А.М. 2000-года рождения, А.М. 1993-года рождения, А.А. 2002-года рождения, С.Х. 2003-года рождения", — говорится в сообщении.

Также по факту открытого завладения имуществом с заявлением обратились:

  • Е.А. 2004 года рождения получил телесные повреждения;
  • Х.А. 2003 года рождения - у него забрали 1250 долларов США и телефон iPhone 15 Pro Max;
  • А.М. 2003 года рождения - у него забрали 1550 долларов США и барсетку.

В ходе следствия были установлены двое из четырех лиц, напавших на иностранных граждан в хостеле. В настоящее время стражи порядка страны проводят работу по установлению местонахождения вышеуказанных двух лиц и личности других.

"17 мая 2024 года в социальных сетях было опубликовано видео драки, имевшей место во дворе хостела по улице Огонбаева в Бишкеке. Видео было без объяснения истинных обстоятельств произошедшего, что вызвало общественный резонанс и массовое недовольство молодежи, что привело к локальному волнению. 

18 мая 2024 года вечером молодые люди, недовольные произошедшими событиями, стали собираться на пересечении улиц Курманжан-Датка и проспекта Чуй, и примерно к 22.00 количество собравшихся доросло от 500 до 700 человек. 

Собравшиеся требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов в отношении виновных лиц по факту драки во дворе хостела по улице А. Огонбаева. На месте были проведены разъяснительные работы и собравшиеся разошлись", — отмечается в сообщении МВД.

Напомним, минувшей ночью в Бишкеке прошел массовый митинг после драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись.

Между тем иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек.

Также сегодня в Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном, где минувшей ночи вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями.

Сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом, который произошел с пакистанскими студентами в Кыргызстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2102909-besporyadki-v-bishkeke-hronologiyu-sobytiy-privedshih-k-volneniyam-ozvuchili-v-mvd/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.