Беспорядки в Бишкеке: хронологию событий приведших к волнениям, озвучили в МВД

Минувшей ночью в Бишкеке вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями. Хронологию событий и причины произошедшего озвучили в МВД Кыргызстана, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба кыргызского ведомства на официальном сайте, все началось в ночь на 13 мая 2024 года.

"Примерно в 02:00 возле пиццерии, расположенной в микрорайоне Восток-5, группа неизвестных лиц азиатской внешности встретила группу иностранных студентов, где начала приставать. Незнакомцы попросили сигареты и потом начали придираться по поводу курения.

Один из них стал распускать руки, после чего иностранные граждане стали убегать. Студенты успели добежать до места своего проживания — хостела по улице А.Огонбаева.

Группа неизвестных лиц, преследуя иностранных граждан, зашли за ними в хостел, где применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами", — говорится в сообщении МВД.

Четверо неизвестных, по данным местной полиции, бесчинствуя, стали заходить в разные комнаты и выбивать двери. Когда они зашли в комнаты, где проживают девушки, на шум и крики вышли проживающие в хостеле иностранные граждане, которые собрались и дали отпор пришедшим.

"Между ними завязалась драка, которая имело место во дворе хостела. В ходе драки трое из нападавших убежали, оставив одного из своих.

Проживающие в хостеле иностранные граждане вызвали скорую помощь, где по приезду отправили на машине скорой помощи в больницу одного из нападавших, который остался и получил телесные повреждения.

По приезду в больницу он представился другим именем, по обстоятельствам происшествия пояснения не давал, с заявлением по факту получения телесных повреждений не обращался и, получив необходимую медицинскую помощь, скрылся в неизвестном направлении", — отмечается в сообщении.

По данным кыргызского МВД, хронология событий, все обстоятельства произошедшего — как группа неизвестных лиц преследовала группу иностранных граждан, как зашли в хостел, и как происходила драка с участием двух сторон — была зафиксирована на видеокамеры наружного наблюдения.

"По факту драки, имевшей место в хостеле, в УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан: А.М. 2000-года рождения, А.М. 1993-года рождения, А.А. 2002-года рождения, С.Х. 2003-года рождения", — говорится в сообщении.

Также по факту открытого завладения имуществом с заявлением обратились:

Е.А. 2004 года рождения получил телесные повреждения;

Х.А. 2003 года рождения - у него забрали 1250 долларов США и телефон iPhone 15 Pro Max;

А.М. 2003 года рождения - у него забрали 1550 долларов США и барсетку.

В ходе следствия были установлены двое из четырех лиц, напавших на иностранных граждан в хостеле. В настоящее время стражи порядка страны проводят работу по установлению местонахождения вышеуказанных двух лиц и личности других.

"17 мая 2024 года в социальных сетях было опубликовано видео драки, имевшей место во дворе хостела по улице Огонбаева в Бишкеке. Видео было без объяснения истинных обстоятельств произошедшего, что вызвало общественный резонанс и массовое недовольство молодежи, что привело к локальному волнению.

18 мая 2024 года вечером молодые люди, недовольные произошедшими событиями, стали собираться на пересечении улиц Курманжан-Датка и проспекта Чуй, и примерно к 22.00 количество собравшихся доросло от 500 до 700 человек.

Собравшиеся требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов в отношении виновных лиц по факту драки во дворе хостела по улице А. Огонбаева. На месте были проведены разъяснительные работы и собравшиеся разошлись", — отмечается в сообщении МВД.

Напомним, минувшей ночью в Бишкеке прошел массовый митинг после драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись.

Между тем иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек.

Также сегодня в Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном, где минувшей ночи вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями.

Сегодня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом, который произошел с пакистанскими студентами в Кыргызстане.