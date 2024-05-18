"Глубоко обеспокоен": премьер Пакистана высказался о ситуации в Кыргызстане

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом, который произошел с пакистанскими студентами в Кыргызстане. Соответствующий пост опубликован в соцсети X, передает NUR.KZ.

"Глубоко обеспокоен положением пакистанских студентов в Бишкеке, в Кыргызстане. Я поручил послу Пакистана предоставить всю необходимую помощь и оказать содействие. Мой офис также находится на связи с посольством и постоянно следит за ситуацией", — говорится в посте Шахбаз Шарифа.

Напомним, минувшей ночью в Бишкеке прошел массовый митинг после драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись.

Всего, по данным правоохранителей, в митинге участвовали более тысячи человек.

Между тем иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, были задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек.

Также сегодня в Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном, где минувшей ночи вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями.