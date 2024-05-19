Беспорядки в Бишкеке: МИД Кыргызстана сделал заявление

Министерство иностранных дел Кыргызстана сделало заявление в связи с беспорядками, случившимися в Бишкеке 18 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, правоохранительными органами КР с момента поступления информации об инциденте были предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызской Республики.

"Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что среди участников происшествия тяжело пострадавшие не имеются. В медицинские учреждения для обследования обратились порядка 15 граждан.

В Министерство иностранных дел Кыргызской Республики какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали.

"Министерство призывает представителей СМИ и иностранных дипломатических представительств не распространять недостоверную и непроверенную информацию", - добавили в МИД.

Напомним, в ночь на субботу, 18 мая, в Бишкеке прошел массовый митинг после драки иностранцев с местными жителями в одном из хостелов. На улицы вышли более тысячи недовольных, местами протесты переросли в беспорядки. Под охрану были взяты все общежития в городе, где проживают иностранцы, так как около них стали собираться группы людей.

Только под утром ситуация в Бишкеке стабилизировалась, акции протеста против иностранцев прекратились, митингующие разошлись.

Сообщалось, что иностранцы, участвовавшие в драке 13 мая, задержаны. Они записали видео, на котором попросили прощения у кыргызского народа.

По данным Минздрава Кыргызстана, в результате ночных беспорядков за медпомощью обратились 29 человек.

В Комитете нацбезопасности Казахстана сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном, где минувшей ночи вспыхнули протесты после драки между иностранцами и местными жителями.

Между тем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил обеспокоенность инцидентом, который произошел с пакистанскими студентами в Кыргызстане.

Позже в МВД Кыргызстана назвали причины конфликта и озвучили хронологию событий.