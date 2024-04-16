"У нас закончились ракеты". Зеленский рассказал, как России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

Владимир Зеленский заявил в интервью американской телекомпании PBS, что российским военным удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию под Киевом, потому что у Вооруженных сил Украины закончились ракеты ПВО. По словам украинского президента, это пример, который показывает, почему Конгресс США должен как можно скорее одобрить выделение очередного пакета помощи Киеву.

Зеленский отвечал на вопросы журналистки PBS вскоре после того, как спикер Конгресса США Майк Джонсон объявил свой план утверждения американской помощи Киеву.

Судя по информации американских СМИ, Джонсон предлагает разделить закон о финансировании безопасности Украины, Израиля и Тайваня на четыре разных законопроекта. План, по словам собеседников авторитетного издания The Hill, состоит в том, чтобы провести все четыре законопроекта через одну процедурную норму, позволяющую вносить поправки.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Палаты, будет включать в себя блокировку соцсети TikTok, а также положение, позволяющее США использовать арестованные российские активы для помощи Украине.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов (60 млрд из них предназначено для Украины) еще в феврале.

Однако сторонники Дональда Трампа в Конгрессе и назначенный ими спикер Джонсон отказались поддержать этот закон и требовали увязать выделение денег Украине то с миграцией через мексиканскую границу, то с лицензированием экспорта сжиженного газа. Недавно они поставили новое условие — оформить часть помощи в кредит.

"Это позор". Что Зеленский сказал о спорах в Конгрессе

Украина не получает регулярную американскую помощь с декабря прошлого года. В марте Пентагон отправил ВСУ относительно небольшой пакет на сумму 300 млн долларов (его удалось сформировать за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов), однако и американские, и украинские чиновники говорят, что этого не достаточно.

На фоне неспособности Конгресса своевременно выделить помощь Вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток боеприпасов. Тем временем российские войска на востоке Украины продолжают наступление — и практически каждый день добиваются относительно небольших, но имеющих значение успехов.

"Я говорю вам открыто — без этой помощи шансов у нас победить не будет, — сказал Зеленский об американском пакете помощи в интервью PBS. — Нужно быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Что сегодня артиллерийские снаряды — один к десяти. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнимым числам. Десять к десяти".

Зеленский также резко раскритиковал политические споры в Конгрессе о выделении американской помощи, которые он связал с предстоящими в США президентскими выборами.

В ответ на вопрос журналистки PBS о намерении Джонсона разделить выделение помощи Украине и Израилю украинский президент сказал: "это говорит о том, что это тогда не вопрос безопасности".

"Это чисто политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии, для всех тех, кто про демократию говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь, после всего того, что произошло, на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США", — заявил Зеленский.

"Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги — вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых рейтингов никаких нет", — добавил он.

Как разрушили Трипольскую ТЭС

Чтобы проиллюстрировать, насколько важно Украине получить военную помощь от США, Зеленский рассказал о том, как российским войскам недавно удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию — крупнейшую в Киевской области.

11 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В числе прочего была полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая поставляла электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. На станции было расположено четыре пылеугольных и два газомазутных энергоблока мощностью по 300 МВт каждый.

"Я вам приведу один пример — очень простой. На Трипольской станции. А от нее зависит свет в Киевском регионе. Летело 11 ракет. Первые семь мы сбили. Четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет — ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — заявил Зеленский PBS.

О том, что причиной уничтожения Трипольской ТЭС стал недостаток у Украины зенитных ракет, сразу после удара писал и корреспондент немецкой газеты Bild Джулиан Репке. "Как я говорил несколько недель назад (и мне почти никто не верил), у Украины закончились ракеты для систем Patriot и IRIS-T, — заявил журналист. — Кроме того, большая часть запасов других систем ПВО истощены или уничтожены. И это при том, что на складах [стран Запада] есть сотни систем и тысячи ракет. Слов не осталось. Только злость".

В своем интервью Зеленский не уточнил, идет ли речь о том, что у Украины в принципе закончились запасы зенитных ракет, либо же он имел в виду недостаток средств ПВО в этот конкретный момент.

В результате ударов, нанесенных весной этого года, российские военные также уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Харькова. Во втором по величине городе Украины вводились отключения электричества.

Украина и Израиль

На этой неделе Зеленский также неоднократно призывал союзников Украины защищать ее точно так же, как они сумели защитить Израиль от воздушного нападения со стороны Ирана.

В своем вечернем обращении в понедельник президент Украины сказал, что после иранского удара "весь мир увидел по действиям союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства — достаточная политическая воля".

"Израиль не является членом НАТО, и не нужно было ничего такого, как активизация 5-й статьи [Устава НАТО о коллективной защите всех членов альянса]. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь", — говорил Зеленский.

В ночь на воскресенье Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. По данным израильских и западных военных, ПВО Израиля и его союзников при поддержке военных самолетов США, Великобритании и Франции сбили 99% этих снарядов.

В ответ на слова Зеленского западные союзники Украины, в том числе США и Великобритания, заявили, что военнослужащие стран НАТО не могут принимать участие в прямом противостоянии с российскими войсками, поскольку это создает риск эскалации и более широкой войны.