Палата представителей США готовится одобрить военную помощь Украине на $61 млрд

Палата представителей Конгресса в субботу проведет голосование по вопросу о выделении нового пакета помощи Украине. Законопроект, который предусматривает выделение около 61 млрд долларов на цели, связанные с поддержкой Украины, оставался заблокированным с конца прошлого года.

В случае, если законопроект будет одобрен, его передадут в Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Затем его должен подписать президент-демократ Джо Байден, который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Сначала была битва в Сенате

Споры вокруг помощи Украине в американском Конгрессе идут почти пять месяцев.

Когда в конце прошлого года Вашингтон передавал Киеву последнюю партию помощи, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупреждал, что если Конгресс в ближайшие недели не утвердит новый пакет поддержки Украины, средств для этого в бюджете практически не будет.

Многие категории военных поставок Киев может получать в достаточном количестве только от США: прежде всего это ракеты противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Дефицит этих боеприпасов поставил в тяжелое положение украинскую армию, она вынуждена постепенно отступать, а аналитики предупреждают, что в определенный момент фронт может обвалиться.

Тем не менее пакет помощи тяжело проходил даже через Сенат, который контролируют демократы. Еще в декабре республиканское меньшинство заблокировало попытку принять внесенный администрацией Байдена законопроект, в котором, в расчете облегчить его принятие, была объединена помощь Украине, Израилю и Тайваню.

На «украинские» статьи в нем была заложена самая большая сумма — 61 миллиард долларов (хотя заметная часть должна уйти на пополнение американских арсеналов и финансирование американских войск в Восточной Европе), остальное приходилось на военную помощь Израилю, гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и военную поддержку Тайваня и других союзников в индо-тихоокеанском регионе.

В обмен на поддержку законопроекта республиканцы в обеих палатах Конгресса требовали ужесточения режима на границе с Мексикой. В начале февраля Белый дом и демократы согласились на значительные уступки, но, после того как против сделки выступил экс-президент Дональд Трамп, республиканцы не поддержали и компромиссный законопроект.

Тогда демократы вынесли на голосование в Сенате законопроект об иностранной помощи вообще без статей о границе, и он, к удивлению многих наблюдателей, уверенно прошел, причем помимо демократов «за» проголосовала почти половина республиканского меньшинства. В таком виде его стоимость составляла 95 млрд долларов.

Законопроект надолго застрял в Палате представителей

В Палате представителей номинальное большинство имеют республиканцы, но и там большинство законодателей от обеих партий были готовы поддержать законопроект, если бы он дошел до голосования.

Однако группа республиканцев, выступающих резко против пакета помощи, угрожала сместить спикера палаты Майка Джонсона, если он поставит на голосование этот законопроект. Больше двух месяцев Джонсон выполнял их требование, невзирая на уговоры Джо Байдена и иностранных лидеров.

Однако в среду он поменял позицию, заявив, что намерен поступить правильно, невзирая на последствия.

Голосованию по законопроекту противилась и группа демократов — уже из-за положений о помощи Израилю, ведущему войну в Газе.

В итоге спикер предложил голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно. Эту идею поддержали председатели комитетов по вооруженным силам, международным делам, разведке, бюджету и подкомитета по оборонному бюджету Палаты представителей.

После этого президент США Джо Байден заявил, что поддерживает внесенные Майком Джонсоном законопроекты.

Альянс консервативного спикера с демократами

Назначить голосование республиканцу Майку Джонсону помогли голоса демократов. Это крайне нетипично: обычно партия, имеющая в Палате представителей большинство, решает все вопросы организации деятельности палаты только своими голосами: определяет повестку, регламент, избирает спикера и других должностных лиц. Партия меньшинства традиционно голосует против всех этих процедурных решений.

Но перевес республиканцев над демократами в Палате представителей крайне мал: 217 голосов против 213 (еще пять мест сейчас вакантны). Если хотя бы двое республиканцев отказываются голосовать вместе со своей фракцией, а демократы придерживаются своей обычной линии и голосуют против, то решение не проходит. Противников иностранной помощи, особенно Украине, среди республиканцев гораздо больше.

В результате процедурное решение о вынесение на голосование законопроектов было успешно принято (получив 316 голосов «за» и 94 «против»), благодаря смене позиции демократов. Часть республиканских членов Палаты выступила против решения.

Ожидается, что с примерно таким же раскладом будет одобрен и сам законопроект.

Противники помощи Украине среди республиканцев теперь угрожают инициировать голосование о смещении спикера Джонсона, причем минимум двое из них публично заявили, что поддержат его отставку. Этого может оказаться достаточно – если только демократы снова не придут ему на помощь.