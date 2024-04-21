Илон Маск резко отреагировал на одобрение США помощи Украине

В социальной сети миллиардер Илон Маск резко отреагировал на информацию по одобрению США помощи Украине, заявив, что нет стратегии выхода из украинского конфликта, передает NUR.KZ.

Свой комментарий Илон Макс оставил под постом бизнесмена Дэвида Сакса, в котором отмечается, что выделенной помощи на "спасение Украины" хватит только на половину летнего контрнаступления ВС Украины.

"Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная борьба. Во время нее дети гибнут в окопах от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях", — написал Илон Маск в соцсети Х.

Ранее, как сообщала Русская служба BBC, палата представителей США уверенно одобрила выделение $61 млрд на поддержку Украины, в том числе военную.

Между тем Илон Маск своими заявлениями или комментированием постов пользователей сети X не раз попадал в новостные ленты. Он ранее сделал неожиданное заявление о НАТО, а точнее о необходимости роспуска, а также озвучил самую большую угрозу, которая грозит человечеству.

Он также анонсировал бой с Марком Цукербергом в соцсети X (прим. агентства - ранее Twitter).

Здесь же, в соцсети X, Илон Маск также рассказывал, зачем купил Twitter. По его словам, таким образом он пытается "увеличить вероятную продолжительность жизни цивилизации".