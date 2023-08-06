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Илон Маск анонсировал бой с Марком Цукербергом в Twitter

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Joel Saget/AFP via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с главой Meta Марком Цукербергом в принадлежащей ему соцсети Twitter.

"Бой Цука и Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам", – написал Маск на своей странице в Twitter.

Напомним, еще в июне два самых известных в мире технологических миллиардера – Илон Маск и Марк Цукерберг – договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств.

Маск опубликовал сообщение в Twitter, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом. На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании фейсбука и инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: "сообщите, где встретимся".

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: "Октагон (восьмиугольник) в Вегасе".

Позже мама американского миллиардера Илона Маска Мэй Маск заявила, что отменяет его бой с главой Meta Марком Цукебергом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2031433-ilon-mask-anonsiroval-boy-s-markom-tsukerbergom-v-twitter/

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