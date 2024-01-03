Самую большую угрозу человечеству озвучил Илон Маск

Илон Маск заявил, что демографический коллапс является самой серьезной проблемой для человечества на сегодняшний день, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О самой большой проблеме человечества- демографическом коллапсе - американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X.

"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, - это демографический коллапс", - так Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети под ником DogeDesigner о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Cреди стран, которые перечислены в посте - Япония, Сингапур, Вьетнам, Италия, Нидерланды, Южная Корея и Китай.

Напомним, в конце 2022 года население Земли достигло 8 миллиардов человек. Сообщалось также, что Индия, по прогнозам экспертов, превзойдет Китай по численности населения и станет самой густонаселенной страной мира в 2023 году.

По данным сайта Worldometers, который является бесплатным справочным сервисом и приводит актуальную статистику по населению планеты, на сегодняшний день население земли составляет более 8 млрд человек.

Как утверждают сами представители сервиса, их счетчики показывают данные в реальном времени с помощью запатентованного ими алгоритма, который обрабатывает последние данные и прогнозы, предоставленные самыми авторитетными организациями и статистическими управлениями в мире.