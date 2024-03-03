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Илон Маск сделал неожиданное заявление о НАТО

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Мужчина в черной кофте
Илон Маск. Фото: WPA Pool/Getty Images

Миллиардер Илон Маск на своей страничке в соцсети Х прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса о необходимости распустить НАТО, передает NUR.KZ.

Илон Макс поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада Советского Союза НАТО надо было распустить. Соответствующий комментарий Маска появился в соцсети Х под постом предпринимателя.

"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие", - написал Маск.

НАТО (другие названия: Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс) - военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой Отечественной войны. Такая информация приводится на сайте Британской энциклопедии.

Стоит отметить, что Илон Макс своими заявлениями или комментированием постов пользователей сети X не раз попадал в новостные ленты.

Так, к примеру, в начале года Маск заявил, что назревающий демографический коллапс в мире является самой серьезной проблемой для человечества на сегодняшний день.

Он также анонсировал бой с Марком Цукербергом в соцсети X (прим. агентства - ранее Twitter).

Здесь же, в соцсети X Илон Макс также рассказывал, зачем купил Twitter. По его словам, таким образом он пытается "увеличить вероятную продолжительность жизни цивилизации".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064202-ilon-mask-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-nato/

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