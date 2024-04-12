СМИ: Иран может напасть на Израиль в ближайшие дни

Ряд американских СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили о том, что Иран планирует напасть на Израиль в ближайшие несколько дней, однако итоговое решение еще не принято.

По данным The Wall Street Journal, Израиль готовится к нападению Ирана на юг или север страны в пятницу или субботу, 12 или 13 апреля. При этом авторы ссылаются на "человека, знакомого с ситуацией".

"Однако источник, проинформированный иранским руководством, сообщил, что, хотя планы нападения обсуждаются, окончательное решение еще не принято", – пишет WJS.

Вчера, 11 апреля, "американский чиновник, знакомый с вопросом" заявил изданию, что отчеты разведки США указывают на то, что Иран готовит ответный удар по Израилю после нападения на посольство Ирана в Сирии. По данным источника, это может произойти в течение нескольких дней и "вероятно, на израильской земле".

При этом, как пишет CBS News, также ссылаясь на слова двух неназванных американских чиновников, крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, 12 апреля, и, возможно, будет проводиться с помощью более 100 беспилотников и десятков ракет, "направленных на военные цели внутри страны".

Отмечается, что Госдепартамент США в четверг предупредил американцев в Израиле не выезжать за пределы крупных городов, которые защищены системой противоракетной обороны.

Напомним, 1 апреля был нанесен удар по консульству Ирана в столице Сирии, городе Дамаске. Сообщалось, что в результате удара погибли семеро генералов КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Еще несколько человек получили ранения.

По данным Минобороны Сирии, удар нанесли израильские самолеты. Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

При этом здание консульства в результате удара было полностью разрушено. На месте ведется разбор завалов и поиск пострадавших.

Ранее в МИД Казахстана выражали осуждение в связи с нападением на иранское посольство в Сирии.

Кроме того, в конце декабря 2023 года власти Ирана также утверждали, что в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску был убит высокопоставленный сотрудник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Саид Реза Мусави.

А еще в конце октября, спустя только несколько недель после вторжения ХАМАС на территорию Израиля, власти страны грозились нанести удар по Ирану, если группировка "Хезболла" решит вступить в конфликт.