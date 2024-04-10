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Война Израиля с ХАМАС: Байден считает, что Нетаньяху совершает ошибку, переговоры о прекращении огня продолжаются

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершает ошибку, продолжая войну в Газе.

«Я думаю, то, что он делает, — это ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден в интервью американскому испаноязычному каналу Univision.

«Я призываю израильтян к прекращению огня и предоставлению в течение следующих шести-восьми недель полного доступа ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну», — продолжил президент.

На прошлой неделе Байден предупредил, что дальнейшая поддержка войны со стороны США зависит от того, разрешит ли Израиль ввозить больше продовольствия и медикаментов.

Президент ранее говорил, что ХАМАС должен согласиться на паузу и освободить оставшихся заложников.

Израиль отрицает, что препятствует ввозу помощи или ее распределению в Газе, и обвиняет агентства ООН на местах в неспособности доставить ее нуждающимся.

В воскресенье израильские военные заявили, что после четырех месяцев боев в районе города Хан-Юнис на юге Газы они вывели все наземные войска, участвующие в активных операциях, из южной части сектора. Там осталась только одна бригада, которой поручено охранять коридор, разделяющий сектор.

Израиль планировал в ближайшее время провести наземное наступление на город Рафах около границы с Египтом, где нашли убежище более миллиона перемещенных палестинцев. Пока неясно, как на эти планы повлияет вывод войск из Хан-Юниса.

В США все громче звучат требования остановить войну в Газе, особенно со стороны заметной части политиков и избирателей Демократической партии, что ставит под угрозу единство электоральной коалиции Байдена на ноябрьских президентских выборах.

За последние недели президент ужесточил свою риторику в отношении Нетаньяху, однако военная помощь из США продолжает бесперебойно поступать в Израиль.

Увенчаются ли переговоры успехом?

Переговоры через посредников между Израилем и ХАМАС продолжаются не первую неделю, но пока не привели к соглашению. На очередной раунд переговоров, в этот раз в Каире, прибыл директор ЦРУ и опытный дипломат Уильям Бернс.

ХАМАС, по крайней мере, на публике, придерживается своих первоначальных требований о постоянном прекращении огня, полном выводе израильских войск и возвращении перемещенных палестинцев в северные районы территории без ограничений.

Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а удерживаемые им заложники не будут освобождены.

«Американцы оказывают гораздо большее давление на Израиль, а также на Египет и Катар, чтобы те надавили на ХАМАС. Это очевидно», — говорит Гершон Баскин, помогавший вести переговоры с ХАМАС об освобождении израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году. — Тот факт, что глава ЦРУ появился на месте, что потребовало присутствия всех участников переговоров на самом высоком уровне, свидетельствует об усилении американского давления».

Но это не означает, что переговоры близки к завершению.

Израильские официальные лица заявили о готовности пойти на некоторые уступки: в начале недели министр обороны Израиля Йоав Галлант высказал мнение, что сейчас самое подходящее время для перемирия.

Ожидается, что любое соглашение, которого удастся достигнуть, будет предусматривать освобождение части заложников, находящихся в плену у ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Именно на таких условиях работало прошлое перемирие в ноябре, которое привело к временной остановке боевых действий. По данным израильских властей, в плену в Газе остаются 133 человека. Уже подтверждена гибель по меньшей мере 30 заложников.

Согласно последнему предложению США, на начальном этапе шестинедельного перемирия ХАМАС освободит 40 заложников, в первую очередь женщин, в том числе военнослужащих, мужчин старше 50 лет и тяжелобольных.

Затем Израиль освободит не менее 700 палестинцев, в том числе около 100 человек, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян. Эта часть предполагаемого соглашения вызывает в Израиле неоднозначную реакцию.

Однако ХАМАС, как сообщается, заявил переговорщикам, что в числе удерживаемых заложников нет 40 человек, попадающих в описанные выше категории. Это вызывает опасения, что истинное число погибших заложников гораздо выше, чем считалось ранее, или что они могут находиться в плену у других группировок, в том числе у «Исламского джихада».

Возможности Нетаньяху для маневра в самом Израиле ограничиваются давлением со стороны общества и политиков. Хотя большинство израильтян по-прежнему поддерживают войну, его все чаще призывают согласиться на сделку, которая приведет к освобождению заложников.

Семьи заложников проводят масштабные акции протеста, обвиняя премьер-министра в том, что его больше волнует собственное политическое выживание, а возвращение пленников не является приоритетом. Его все чаще призывают уйти в отставку.

Разногласия в правящей коалиции Нетаньяху нарастают: в нее входят ультраправые и ультранационалистические партии, которые отказываются идти на уступки ХАМАС и настаивают на продолжении войны.

Со своей стороны, ХАМАС пока не дал официального ответа на последнее предложение, но заявил, что, хотя он и заинтересован в соглашении, «которое положит конец агрессии против нашего народа», предложение не отвечает его требованиям.

«Позиция Израиля остается неприемлемой», — говорится в заявлении группировки.

Белый дом назвал ответ ХАМАС «не слишком обнадеживающим».

Окончательное решение, вероятно, примет Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе, который, как полагают, скрывается в туннелях, окруженный охраной и заложниками. Но связь с ним затруднена, и, как считается, в ней участвуют несколько посредников, что усложняет и удлиняет всю процедуру.

По словам Баскина, группировка также настаивает на том, чтобы самостоятельно определить, каких именно палестинцев Израиль освободит из своих тюрем, и не соглашается на их депортацию в другую страну. Это тоже может осложнить переговоры.

ХАМАС также считает, что без гарантий постоянного прекращения огня после освобождения заложников Израиль продолжит атаковать группировку, о необходимости уничтожения которой Нетаньяху говорил с самого начала войны.

Возможно, руководство ХАМАС считает, что время на их стороне, и международное давление на Израиль в итоге поможет им добиться уступок, несмотря на бедственное положение гражданского населения Газы.

Война в Газе началась после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек. По подсчетам подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в результате израильского наступления в анклаве погибло более 33 тысяч палестинцев, большинство из которых — мирные жители.

По словам правозащитников, Газа также находится на грани голода: согласно данным Oxfam, 300 тысяч человек с января в среднем потребляют 245 калорий в день — примерно десятую часть нормы.

Израиль отвергает обвинения в геноциде в ходе своей ответной военной кампании и настаивает на своем праве на самооборону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082566-voyna-izrailya-s-hamas-bayden-schitaet-chto-netanyahu-sovershaet-oshibku-peregovory-o-prekraschenii-ognya-prodolzhayutsya/

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