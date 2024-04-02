В МИД Казахстана осудили атаку на посольство Ирана в Сирии

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили осуждение в связи с нападением на иранское посольство в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан осуждает нападение на консульский отдел посольства Ирана в столице Сирии – городе Дамаске.

Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников.

Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по иранскому консульству в Дамаске погибли семеро генералов КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Еще несколько человек получили ранения.

По данным Минобороны Сирии, удар нанесли израильские самолеты. Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

При этом здание консульства в результате удара было полностью разрушено. На месте ведется разбор завалов и поиск пострадавших.