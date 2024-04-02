"Расколоть Россию": Путин высказался о заказчиках и цели теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин заявил, что его стране необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков теракта, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания МВД РФ высказался о теракте, произошедшем в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся", - сказал Путин.

По словам Путина, заказчики теракта в "Крокусе" хотели расколоть Россию, спровоцировав рознь.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин до сих пор не посетил место трагедии, где, по последним данным, погибло 144 человека.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

Также сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Накануне был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.

По последним данным, число пострадавших в "Крокусе" выросло до 551.

Сегодня пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса.