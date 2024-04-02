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Против владельцев "Крокус Сити Холла" подали заявление в Следственный комитет

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Стихийный мемориал жертвам теракта
Стихийный мемориал жертвам теракта. Фото: Contributor / Getty Images

Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов, против владельцев "Крокус Сити Холла" подали заявление в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

"Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано в 10:00 по московскому времени 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", – сказал он.

Заявление подано от имени 11 потерпевших, среди них – Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник" в "Крокусе", а также родственники погибших при теракте.

Согласно заявлению на имя Бастрыкина, копию которого предоставили журналистам РИА Новости, "Крокус" проектировали в 1998-1999 годы и открыли в 2009 году.

Однако с тех пор требования к безопасности помещений существенно изменились. По словам Игоря Трунова, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".

В заявлении утверждается, что в течение нескольких секунд после начала пожара в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечается, что здесь должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно имя восьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

В конце марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

1 апреля был арестован десятый по счету подозреваемый.

По последним данным, число пострадавших в "Крокусе" выросло до 551.

Ранее сын владельца "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов сообщил, что при теракте все эвакуационные двери работали в штатном режиме. Те двери, что были закрыты, вели в служебные помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077640-protiv-vladeltsev-krokus-siti-holla-podali-zayavlenie-v-sledstvennyy-komitet/

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