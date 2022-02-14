Лукашенко заявил, что Запад хочет развязать войну "чужими руками"

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лукашенко заявил, что Запад стремится повоевать "чужими руками", передает официальный сайт президента Беларуси.

Белорусский лидер встретился с политическим деятелем Украины Александром Морозом.

"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь не имеет никакого отношения к обострению отношений с Украиной. По его словам, если бы война действительно готовилась, СМИ вели бы себя по-другому. Так как СМИ - это "артподготовка современной войны", подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Беларуси заявил, что они не будут воевать на территории Украины.

Также мы писали, что на вручении верительных грамот послов восьми государств Лукашенко рассказал, что ситуация в мире остается непредсказуемой и опасной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956030-lukashenko-zayavil-chto-zapad-hochet-razvyazat-voynu-chuzhimi-rukami/