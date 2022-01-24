Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лукашенко заявил, что Беларуси не нужна война, передает РИА Новости.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - говорит Лукашенко.

В конце прошлого года президент Беларуси тоже заявлял, что Соединенные Штаты намерены устроить войну на границе страны с Евросоюзом, используя миграционный кризис.

Лукашенко также рассказал, что недавно на фоне белорусско-российских учений появилась информация об "оккупации Беларуси".

В частности, он обратил внимание и прокомментировал заявления белорусского политика Зенона Позняка. Последний заявил, что на территорию страны из России прибудут сотни вагонов военной техники и 100 тыс. солдат.

"Слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия", - прокомментировал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что действующее правительство никогда не допустит оккупации Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952688-lukashenko-obvinil-ssha-v-podtalkivanii-k-voyne/