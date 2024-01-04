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У бывших президентов Беларуси появятся гарантии: Лукашенко утвердил поправки

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Александр Лукашенко подписал поправки к закону, согласно которым к кандидату в президенты Беларуси предъявляются новые требования, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт белорусского лидера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону "О президенте Республики Беларусь" с учетом обновленной Конституции и правоприменительной практики – отмечается, что в последний раз подобные изменения вносились в 2006 году.

Принятые изменения подразумевают новые требования к кандидату в президенты страны.

Так, главой Беларуси может быть избран:

  • гражданин этой страны по рождению не моложе 40 лет;
  • обладающий избирательным правом;
  • постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.

Устанавливается, что президент Беларуси возглавляет систему государственной службы, является делегатом Всебелорусского народного собрания.

Наряду с этим конкретизируются полномочия президента Беларуси.

В частности, закрепляется его компетенция вносить Всебелорусскому народному собранию предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов ЦИК, а также предложения о возможности направления военнослужащих за пределы Беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Кроме того, определяется статус президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий.

Как уточняет РБК, ссылаясь на интернет-архив Национального правового интернет-портала Беларуси, в новой версии закона прописывается, что прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Также, экс-главу государства и его семью наделяют неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления, не допускаются также любые процессуальные действия в его отношении и лишение его свободы. Неприкосновенными останутся его имущество, активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану и так далее.

Издание также уточняет, что данный документ не опубликован на сайте президента Беларуси и недоступен на портале правовой информации республики.

Отметим, что в феврале 2022 года Лукашенко в послании народу и парламенту Беларуси утверждал, что уйдет в отставку, если этого пожелает народ. Позже он заявил, что будет вечно занимать пост президента Беларуси, если Запад продолжит свои нападки на его страну.

Напомним, что референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь состоялся 27 февраля 2022 года. Досрочное голосование на референдуме прошло 22-26 февраля 2022 года. Казахстан тогда направил от себя семерых наблюдателей.

При этом участки за рубежом на момент голосования было решено не открывать.

28 февраля 2022 года в ЦИК Беларуси огласили результаты референдума: так, за введение поправок в белорусскую Конституцию "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, согласно законам РБ, решение о введении поправок принято.

4 марта Лукашенко подписал решение о внесении дополнений и изменений в Конституцию Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053876-u-byvshih-prezidentov-belarusi-poyavyatsya-garantii-lukashenko-utverdil-popravki/

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