Король Британии впервые появился на публике после выявления у него онкологии (видео)

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как Букингемский дворец сообщил, что у него диагностирован рак, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Монарх вчера, 11 февраля, посетил воскресную службу в графстве Норфолк.

Судя по кадрам, Карл III с зонтиком в руках улыбался и махал рукой, направляясь вместе с королевой Камиллой к церкви Святой Марии Магдалины, которая находится на территории королевского поместья Сандрингем.

Как отмечает издание, он впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о его заболевании.

На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Сообщалось, что он уже приступил к лечению.

Британские СМИ писали, что по этой причине наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца.

А накануне король Карл выразил "сердечную благодарность" за слова поддержки со стороны общественности. Это было его первое заявление после того, как у него диагностировали рак.