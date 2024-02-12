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Король Британии впервые появился на публике после выявления у него онкологии (видео)

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Король и королева Великобритании
Король и королева Великобритании. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как Букингемский дворец сообщил, что у него диагностирован рак, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Монарх вчера, 11 февраля, посетил воскресную службу в графстве Норфолк.

Судя по кадрам, Карл III с зонтиком в руках улыбался и махал рукой, направляясь вместе с королевой Камиллой к церкви Святой Марии Магдалины, которая находится на территории королевского поместья Сандрингем.

Как отмечает издание, он впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о его заболевании.

На прошлой неделе Букингемский дворец сообщил, что во время госпитализации у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Сообщалось, что он уже приступил к лечению.

Британские СМИ писали, что по этой причине наследник британского престола принц Уэльский Уильям может взять на себя часть обязанностей своего отца.

А накануне король Карл выразил "сердечную благодарность" за слова поддержки со стороны общественности. Это было его первое заявление после того, как у него диагностировали рак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060431-korol-velikobritanii-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-obyavleniya-o-ego-bolezni-video/

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