"Начала подрастать русофобия": Путин заявил о выставлении российских войск на границе с Финляндией

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что у границ Финляндии появятся российские войска и системы поражения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам российского президента, раньше у Финляндии и России были "просто идеальные отношения": страны не имели никаких претензий друг к другу и придерживались нейтралитета.

"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали (вступили в НАТО - прим. ред.)? Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее это им решать, они так решили. Но у нас там не было войск… теперь будут. Не было там систем поражения - теперь появятся", - сказал Путин, отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Он добавил, что Финляндия "больше выигрывала от того, что придерживалась нейтралитета".

Путин считает, что, отказавшись от сближения с Россией и решив вступить в НАТО, Финляндия не улучшила ситуацию с точки зрения своей безопасности.

"Вы знаете, это бытовая вещь, но, тем не менее, в последние годы и в Хельсинки, и уж тем более в приграничных районах Финляндии принимали рубли российские, в том числе и в Хельсинки, в крупных супермаркетах. Можно было покупать за рубли товары какие хочешь. Там все эти объявления на русском кругом", - рассказал российский президент.

По его словам, это было хорошо с точки зрения экономики, цены на недвижимость держались на достаточно хорошем уровне.

"Некоторые даже считали, что это избыточно. Чего это русские там дома покупают, квартиры покупают, здесь кругом у нас все на русском языке? Вот на бытовом уровне - я даже не то, что думаю - я знаю: на бытовом уровне начала подрастать такая русофобия. Может быть, и некоторые политические силы внутри страны решили воспользоваться этим как бы креном бытовым… может быть", - отметил Путин.

Он считает, что совокупность этих факторов и привела Финляндию к решению вступить в НАТО.

"Мне так кажется, но я на 100% утверждать не могу. Во всяком случае, это точно совершенно никак не улучшает ситуацию с точки зрения безопасности. И в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом", - заключил президент.

Напомним, Финляндия и Швеция на фоне событий в Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. Швеция официально стала членом альянса лишь на прошлой неделе, 7 марта.

Добавим, что в середине февраля в Финляндии прошли выборы президента, на которых победителем стал бывший премьер-министр страны Александр Стубб.

Отмечалось, что Стубб сторонником присоединения Финляндии к НАТО и сохранения жесткого курса в отношении Москвы.

В интервью западным изданиям он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт в Украине.

При этом ранее Стубб усомнился, что Россия может "проверить границы НАТО на прочность". Он убежден, что Москва "уже проиграла", потому что Украина станет членом ЕС и рано или поздно присоединится к НАТО.