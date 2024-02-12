Жесткий критик Москвы победил на выборах президента Финляндии

По результатам второго тура президентских выборов в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Он набрал 51,6% голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соперником Стубба во втором туре был кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии и бывший глава МИД страны Пекка Хаависто. По итогам подсчета 100% голосов он набрал 48,4%.

Явка избирателей в Финляндии составила — 70,7%, а в предварительном голосовании (для проживающих за рубежом) — 44,7%.

Хаависто уже признал поражение и поздравил Стубба с победой, пожелав успехов на посту.

"Я верю, что теперь у Финляндии будет хороший президент республики", — сказал бывший министр иностранных дел.

По его мнению, Александр Стубб является опытным и компетентным человеком для этого.

Сам Стубб заявил, что Финляндия находится "на пороге новой эры", отметив, что теперь страна является членом НАТО.

Издание подчеркивает, что после избрания Стубб заявил, что не видит возможности "политического диалога" с президентом России Владимиром Путиным, пока продолжаются военные действия в Украине.

"Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине", — цитируют Стубба финские СМИ.

Чем известен новый президент Финляндии

Большую политику Стубб покинул в 2017 году, пообещав никогда в нее не возвращаться. Однако ранее в интервью он заявил, что изменил свое решение из-за ситуации в Украине.

Свою карьеру он начал в 1995 году, работая советником в МИД Финляндии, затем стал экспертом в представительстве Финляндии в ЕС.

Поработав некоторое время советником президента Еврокомиссии, в 2003 году Стубб вернулся в представительство Финляндии в ЕС в качестве специального эксперта и участника межправительственных переговоров по европейской Конституции.

В 2004 году он был избран в Европарламент от Национальной коалиционной партии.

С 2008 по 2011 год Стубб занимал пост министра иностранных дел Финляндии и пост председателя ОБСЕ, занимался урегулированием российско-грузинского конфликта 2008 года.

Отмечается, что он выступал сторонником присоединения Финляндии к НАТО.

Стубб осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, назвав его противоречащим принципам ОБСЕ. При этом он высказался против введения санкций в отношении России, а в сентябре объявил о том, что доволен сотрудничеством Москвы с миссией ОБСЕ в Южной Осетии.

Западные СМИ писали, что Стубба хвалили как неутомимого и энергичного оратора на посту главы МИД Финляндии, тогда как критики утверждали, что порой его неформальный подход к делам граничит с несерьезностью.

Премьером-министром Финляндии Александр Стубб был в 2014-2015 годах. После отставки с этого поста ему предлагали пост министра внешней торговли и развития, но тот отказался.

В 2017 году, объявив об уходе из политики, он начал работу в Европейском инвестиционном банке и Институте Европейского университета.

В материале отмечается, что Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью западным изданиям он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт в Украине.

При этом ранее Стубб усомнился, что Россия может "проверить границы НАТО на прочность". Он убежден, что Москва "уже проиграла", потому что Украина станет членом ЕС и рано или поздно присоединится к НАТО.