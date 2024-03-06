Условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, назвал Песков

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию.

По его словам, РФ придерживается собственной доктрины в отношении ядерного оружия. В этом документе ядерное оружие трактуется, как "прощальное".

"Происходит рутинизация этой темы. Это крайне опасно. <…> Что касается нас, то все о применении ядерного оружия изложено в соответствующей доктрине.

И опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда ядерное оружие. Помимо этого никак не возможно, и говорить об этом безответственно", - заявил он.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил об угрозе конфликта с использованием ядерного оружия.

В середине февраля в Конгрессе США объявили о "серьезной угрозе безопасности", которая может быть связана с Россией и ядерным оружием в космосе.

Кроме того, в октябре 2023 года Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине его страны существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.

Он также подчеркивал, что в случае ядерного удара по России противник выжить не сможет.

При этом в декабре 2022 года Путин заявлял, что Россия "не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой".

24 февраля 2022 года Россия начала войну в Украине. 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, европейские лидеры посетили Киев.