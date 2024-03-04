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Байден неожиданно поцеловал премьера Италии в макушку (видео)

Опубликовано:

Джорджа Мелони и Джо Байден
Джорджа Мелони и Джо Байден. Кадр из видео: twitter.com/amarDgreat

В соцсетях появилось видео со встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. На кадрах глава США целует Мелони в макушку.

Ролик опубликовали иностранные СМИ и паблики в соцсетях.

РИА Новости уточняет, что кадры были сделаны после встречи Байдена и Мелони в Белом доме.

По данным издания, на встрече политики обсуждали отправку продовольствия и припасов в сектор Газа, который американский лидер перепутал с Украиной.

После переговоров Байден на прощание поцеловал итальянского премьер-министра в макушку.

В Сети неоднозначно отнеслись к поступку президента США. Некоторые пользователи отметили, что это выглядело мило и по-отечески, однако некоторые комментаторы сочли поведение Байдена неприемлемым.

Отметим, что Джо Байден — самый возрастной в истории президент США, ему 81 год. Он нередко попадает в курьезные ситуации.

Так, в декабре американский президент Джо Байден заявил, что его отец, умерший в 2002 году, пережил атаку группировки ХАМАС в Израиле 7 октября.

В январе президент США Джо Байден, выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом".

В прошлом месяце, выступая на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов, Байден назвал Си Цзиньпина российским лидером.

Добавим, что в февраля Байден выступил с неанонсированным обращением к нации. Главная тема обращения – доклад спецпрокурора Хура. В частности, президента США возмутила часть отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".

Вице-президент Камала Харрис назвала сделанное Хуром описание Байдена как пожилого человека с плохой памятью "неоправданным, неточным и неуместным".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064229-bayden-neozhidanno-potseloval-premera-italii-v-makushku-video/

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