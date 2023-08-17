Казахстанская компания попала под санкции США из-за связей с КНДР

Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в отношении одной из компаний Казахстана, говорится на официальном сайте ведомства.

Под санкции также попали две компании из России и Словакии. В списке оказались следующие юрлица: "Верус" (Россия), Defense Engineering Limited Liability Partnership (Казахстан) и Versor S.R.O. (Словакия).

Все они оказались под вторичными санкциями.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов ввело санкции в отношении трех организаций, связанных с сетью уклонения от санкций, пытающейся поддерживать сделки по продаже оружия между Россией и КНДР", - говорится в сообщении Минфина США.

Также указывается, что все эти компании имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву, например, он являлся директором Defense Engineering Limited Liability Partnership в РК.

Данный гражданин попал под американские санкции еще 30 марта текущего года за попытку содействовать сделкам с оружием между Россией и КНДР.

В приложении указывается, что Defense Engineering Limited Liability Partnership была создана в 2018 году, офис располагается в Астане.

Напомним, что в июле две казахстанские компании попали под украинские санкции - соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

В отношении компаний введены ограничения торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии и другие разрешения.

Одна из них занимается выпуском узлов и агрегатов авиационной техники. Другая - входит в группу российских компаний, которые производят сварочное оборудование.

Также отметим, что недавно под санкции США попали компании Кыргызстана - они вошли в санкционный список американского правительства за сотрудничество с Россией. Как уточнили в КР, в списке оказались сразу четыре компании.

Не так данов стало известно о том, что сенатор из США написал письмо Садыру Жапарову о санкциях против России, однако глава Кыргызстана назвал это давлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032855-kazahstanskaya-kompaniya-popala-pod-sanktsii-ssha-iz-za-svyazey-s-kndr/