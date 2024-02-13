ЕС планирует ввести новые санкции против компаний, сотрудничающих с Россией

Евросоюз запланировал ввести новые санкции в отношении почти двух десятков компаний, сотрудничающих с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Впервые в список компаний, против которых могут быть приняты европейские санкции, вошли три фирмы из Китая. Также под санкции могут попасть компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

Если данные ограничения будут приняты, то у европейских компаний больше не будет возможности сотрудничать с фирмами из санкционного списка. При этом, вводя ограничения, Евросоюз стремится заблокировать доступ России к санкционным товарам через третьи страны.

Введение данных санкций будет иметь решающее значение для ЕС, для которого Китай является одним из наиболее важных торговых партнеров. В особенности, он является таковым для Германии, поскольку именно в Китае продается огромная часть автомобилей, производимых Volkswagen AG.

Для принятия санкций ЕС необходима поддержка всех государств-членов. Согласно проекту, в санкционный список вошли в основном технологические компании, которые обвиняют в "содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности".