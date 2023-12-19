Пункт No Russia появился в 12-м пакете санкций ЕС против РФ: что он означает

В Евросоюзе согласовали 12-й пакет санкций против России, который включает в себя ряд новых ограничений. Туда же был введен пункт No Russia, передает NUR.KZ со ссылкой на Евросовет.

В связи с продолжающейся войной России и Украины ЕС принял 12-й пакет санкций.

"Эти меры наносят еще один удар по способности Путина вести войну, затрагивая дорогостоящие сектора российской экономики и затрудняя обход санкций ЕС", – говорится в сообщении на официальном сайте Евросовета.

Согласованный пакет включает в себя ряд мер. Некоторые из них приведены ниже.

Так, например, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача алмазов из России. Прямой запрет вводится в силу с 1 января 2024 года, косвенный запрет – то есть импорт российских алмазов при их обработке (огранке или полировке) в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, – будет вводиться постепенно с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября 2024 года.

Кроме того, Евросовет добавил 29 новых организаций в список поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Отмечается, что часть из них принадлежат третьим странам.

"На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому укреплению российского сектора обороны и безопасности", – гласит сообщение.

Также в 12-м пакете санкций ЕС присутствует пункт No Russia. Он "обязывает экспортеров Евросоюза при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны, за исключением стран-партнеров, запрещать по контракту реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в РФ особо чувствительных товаров и технологий".

Так, под данный запрет подпадают товары, используемые в российских системах, обнаруженных во время военных действий в Украине, или критически важные для разработки, производства и использования этих военных систем, а также авиационные товары и оружие.

Как следует из справочной информации, ЕС вводит санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений.

Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

Добавим, что недавно в Министерстве нацэкономики высказались о компании, которая ранее попала под ограничения Министерства торговли США. В августе другая казахстанская компания попала под американские санкции из-за связей с КНДР.

В июле Украина наложила санкции на две компании из Казахстана – соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.