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Трамп заявил о возможности начала третьей мировой войны в ближайшие девять месяцев

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал нынешнего главу страны Джо Байдена и заявил о возможном начале третьей мировой войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу Fox News.

Он заявил, что за оставшиеся 9 месяцев президентского срока Джо Байдена может начаться третья мировая война.

"В нашей стране бардак, наши границы открыты и беззащитны. Вы знаете, 9 месяцев – это очень долгий срок. Есть очень большой шанс, что за этот период мы получим третью мировую войну. Потому что сейчас у нас (в качестве президента – прим. ред.) тот, кто не выполняет свою работу должным образом. Его не уважают, над ним смеются во всем мире. Он не справляется", – сказал Трамп.

Отметим, что о возможном начале третьей мировой войны Дональд Трамп говорил и ранее. В середине января он заявил, что мир как никогда близок этому событию.

"Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", – отмечал он.

А в начале прошлого года Трамп заявлял, что, поддерживая Украину, Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".

Сейчас Дональд Трамп участвует в гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборы президента США в этом году. Его единственной соперницей на этом этапе остается бывший губернатор Южной Каролины и постпред США в ООН Никки Хейли.

Согласно информации на сайте Госдепартамента одного из американских штатов, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059087-tramp-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-nachala-tretey-mirovoy-voyny-v-blizhayshie-devyat-mesyatsev/

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