Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Глава КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства.

Подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - говорится в сообщении

Сестра северокорейского лидера заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.