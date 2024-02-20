Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Опубликовано:

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Artem Geodakyan / Getty Images

Глава КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства.

Подарок 18 февраля от российской стороны получили секретарь центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин", - говорится в сообщении

Сестра северокорейского лидера заявила, что этот подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061834-putin-podaril-kim-chen-ynu-avtomobil/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.