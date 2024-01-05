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Автомобиль Блинкена облили краской у его дома в США (видео)

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Автомобиль Энтони Блинкена
Автомобиль Энтони Блинкена. Кадр из видео: twitter.com/anadoluimages

Пропалестинские активисты облили красной краской автомобиль госсекретаря США Энтони Блинкена, устроив акцию протеста прямо около его дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Пропалестинские демонстранты устроили протесты рядом с домом госсекретаря США Энтони Блинкена в пригороде Вирджинии в минувший четверг.

Как видно на распространившихся в соцсетях кадрах, группа протестующих с флагами Палестины, крича "Позор тебе!", выливает из канистр нечто напоминающее фальшивую кровь на выезжающий с территории дома госсекретаря автомобиль. Рядом стоят несколько сотрудников полиции.

Как сообщает издание, в машине в этот момент находился сам Блинкен, который в это время выезжал на работу. Также активисты назвали его военным преступником и требовали от США "прекратить геноцид в секторе Газа".

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В ноябре на несколько дней объявлялось перемирие – за это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Ранее в результате взрыва недалеко от ливанского Бейрута погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури. Движение подтвердило факт его гибели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054025-avtomobil-blinkena-oblili-kraskoy-vozle-ego-doma-v-ssha-video/

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