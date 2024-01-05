Автомобиль Блинкена облили краской у его дома в США (видео)

Пропалестинские активисты облили красной краской автомобиль госсекретаря США Энтони Блинкена, устроив акцию протеста прямо около его дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Пропалестинские демонстранты устроили протесты рядом с домом госсекретаря США Энтони Блинкена в пригороде Вирджинии в минувший четверг.

Как видно на распространившихся в соцсетях кадрах, группа протестующих с флагами Палестины, крича "Позор тебе!", выливает из канистр нечто напоминающее фальшивую кровь на выезжающий с территории дома госсекретаря автомобиль. Рядом стоят несколько сотрудников полиции.

Как сообщает издание, в машине в этот момент находился сам Блинкен, который в это время выезжал на работу. Также активисты назвали его военным преступником и требовали от США "прекратить геноцид в секторе Газа".

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В ноябре на несколько дней объявлялось перемирие – за это время стороны обменялись племенными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

Ранее в результате взрыва недалеко от ливанского Бейрута погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури. Движение подтвердило факт его гибели.