Референдум по изменению конституции проходит в Беларуси

Флаг Беларуси. Фото: Getty Images/ uzhursky

В Беларуси открылись участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию cтраны.

Референдум проходит сегодня, 27 февраля, однако досрочное голосование началось еще 22 февраля, пишет РИА Новости.

Участки по всей стране открылись в 8:00 по местному времени (11:00 по времени Нур-Султана), они закроются через 12 часов. Всего в республике образовано 5510 участков, где граждане могут проголосовать на референдуме.

Отмечается, что участки за рубежом было принято не открывать.

Как объяснили в МИД РБ, загранучреждения не образовывали участки по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учете, а также по причине эпидемиологической обстановки в странах пребывания.

Кроме того, их не стали открывать вне Беларуси по причине неуверенности в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания.

Напомним, что ранее Центризбирком Казахстана утвердил список наблюдателей на республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958211-referendum-po-izmeneniyu-konstitutsii-prohodit-v-belarusi/