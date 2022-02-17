Лукашенко пригрозил Западу быть "вечным" президентом Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Islam Yakut/Anadolu Agency/Getty Images

Лукашенко заявил, что будет вечно занимать пост президента Беларуси, если Запад продолжит свои нападки на возглавляемую им страну, передает Sputnik Беларусь.

"Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать как в 2020 году, я буду вечным президентом", - заявил белорусский лидер во время посещения полигона "Осиповичский", где состоялись совместные военные учения "Союзная решимость-2022" России и Беларуси.

Помимо этого он призвал западные силы успокоиться и признать тот факт, что они ошиблись с утверждениями о "вторжении" России в Украину, передает РИА Новости.

"Успокойтесь, вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали в принципе мировым сообществом этот период. Вы обвиняли Россию, Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это", - заявил Лукашенко западным журналистам.

Ранее СМИ, ссылаясь на информацию американской разведки, сообщили, что российские войска вторгнутся на украинскую территорию 16 февраля. Но этого не произошло.

Позже пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точных сроков возможной эскалации. К тому же, если "вторжение" не состоялось, это не значит, что американские разведчики предоставили неверную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956620-lukashenko-prigrozil-zapadu-byt-vechnym-prezidentom-belarusi/