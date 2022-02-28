Итоги референдума по поправкам в конституцию озвучили в ЦИК Беларуси

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Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил о том, что на референдуме за введение поправок в белорусскую конституцию "за" проголосовали 65,16 процента граждан. Таким образом, согласно законам РБ, решение принято.

Как пишет РИА Новости, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%", - сказал Карпенко.

По его словам, в списки участников референдума включили 6 815 667 человек. Участие в голосовании приняли 78,63% граждан, включенных в списки. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся.

Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. ЦИК Беларуси проведет заседание комиссии по референдуму 3 марта.

Отмечается, что согласно проекту обновленной конституции РБ, одно и то же лицо сможет занимать пост президента страны не более двух сроков.

Также в документе может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в стране. Этот орган будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности страны и другие важные составляющие деятельности государства.

Кроме того, в проект внесена норма, согласно которой президент может быть смещен с должности собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции, за госизмену или иное тяжкое преступление.

Напомним, что о проведении референдума в Беларуси мы сообщали накануне. Во время голосования на месте присутствовали 7 наблюдателей из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958299-itogi-referenduma-po-popravkam-v-konstitutsiyu-ozvuchili-v-tsik-belarusi/