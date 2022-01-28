Лукашенко пообещал уйти в отставку, если этого пожелает народ

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Лукашенко в послании к народу и парламенту заявил, что если бы во время событий в 2020 году в Беларуси к власти пришли бы представители оппозиции, они бы призвали в страну НАТО.

Оппозиция, если бы ей удалось прийти тогда к власти, по его словам, "тянула в Беларусь НАТО", стоял бы вопрос о переходе на натовские стандарты.

"Это привело бы к колоссальным расходам на вооружение и в конечном счете к ракетам под Смоленском, Вы думаете, Россия бы спокойно на это смотрела?" - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что уйдет на заслуженный покой, если этого пожелает сам народ.

По его словам, чтобы сохранить мир, народу нужно объединиться. И для этого надо приложить колоссальные усилия.

"Страна способна эффективно противостоять агрессии только, если она монолитна. Как мы знаем классические войны уже сегодня не ведутся. В моде гибридные, когда нападению предшествует разжигание внутреннего конфликта... кибератаки, попытки парализовать систему государственного управления и дезориентировать общество... по такому же сценарию действуют и против нас", - объяснил лидер Беларуси.

Лукашенко обратился к "беглым" оппозиционерам и призвал их вернуться на родину.

"Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались... Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленных, мы создадим общественную комиссию", - заявил Лукашенко.

Комиссия будет создана из гражданских лиц, депутатов и сенаторов.

"Хочу им сказать - дальше будет хуже. Поэтому - домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, ну всякое бывает, лицо надо сохранить, еще чего-то, опыт есть у литовцев и поляков - пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем", - сказал политик.

Также президент Беларуси заявил, что Украину надо вернуть в лоно славянства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953538-lukashenko-poobeschal-uyti-v-otstavku-esli-etogo-pozhelaet-narod/